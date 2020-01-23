شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل امرأة وطفل وإصابة 6 آخرين بقصف حوثي على حي سكني بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 ـ مأرب

قالت مصادر عسكرية إن صاروخاً حوثية استهدف حياً سكنياً في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في حي الروضة بمدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

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وذكرت المصادر أن القصف الذي شنه مسلحو جماعة الحوثيين، أسفر عن مقتل امرأة وطفل وإصابة ستة آخرين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

وكثفت المليشيا من قصفها الصاروخي على مدينة مأرب بالتزامن مع اشتداد المواجهات في مديرية نهم شرقي صنعاء