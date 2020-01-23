شكرا لبحثكم عن خبر مشرف حوثي بصنعاء يقتل اثنين إخوة ويصيب ثالثهم بجروح خطيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاربعاء، أن مشرف حوثي، قتل إثنين أخوة وأصاب أخيهم الثالث بجروح خطيرة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن مشرف حوثي ينحدر من مديرية حرف سفيان، محافظة عمران، قام بقتل إثنين إخوة وأصاب أخيهم الثالث الاصغر بينهم بجراح خطيرة، لرفضهم تأجير أرضيتهم له الواقعة بشارع النصر، سعوان.

وأشارت المصادر الى أن أحد الاخوة المجني عليه خلف وراءه ثلاثة أطفال.

وتمارس المليشيا الحوثية، عمليات نهب وابتزاز لاراضي المواطنين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بالقوة.