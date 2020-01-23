شكرا لبحثكم عن خبر تعرف بالأسماء على ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منزل في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر طبية، مساء الأربعاء، مقتل اثنين مدنيين أحدهم امرأة، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم بصاروخ باليستي استهدف حي الروضة السكني بمدينة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر ، ان جميع القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن جميعهم من أهالي منطقة ”السوادية“ بمحافظة البيضاء.

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"المشهد اليمني“، ينشر قائمة بأسماد الضحايا:

القتلى

ـ عائشة عبدالسلام السوداي ـ 35 عام

ـ امرأة لم يتم التعرف عليها

الجرحى

ـ مسعد حسين حسين السوداي ـ 40 عام

ـ أنور حسين حسين السوادي ـ 30 عام

ـ أمة الرحمان مسعد حسين حسين السوداي

ـ امل أنور حسين حسين السوادي ـ 21 عام