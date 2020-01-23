شكرا لبحثكم عن خبر اعلان من الخارجية اليمنية بشأن استعادة اليمن حق التصويت بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية ان اليمن استعادت كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة .
وقالت الخارجية اليمنية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر ان اليمن استعادت التصويت بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وكانت قد فقدت 10 دول بينها اليمن، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك في مؤتمر صحافي إن "10 أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة.
وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين.
وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي "إفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن".
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