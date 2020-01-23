شكرا لبحثكم عن خبر مدير جوازات عدن: استقبال الطلبات تتم بإنسايبة وقمنا بتفعيل آليات جديدة.. ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فرع محافظة عدن العميد الركن/ محمد احمد عباد البطاني، أن المصلحة تمكنت من تجاوز الكثير من الصعاب والعراقيل التي كانت تواجهها خلال الأشهر الماضية ، وأن عملية استقبال المواطنين باتت تسير بانسيابية عالية دونما إشكالات أو عراقيل.



وكشف البطاني في حديث مع "الثورة نت" عن اعتماد المصلحة آليات أسهمت في تخفيف الزحام الذي كان حاصلاً، وتسهيل الإجراءات أمام طالبي الجوازات، الأمر الذي مكن المصلحة من استقبال 65 ألف طلب منذ استئناف العمل في أواخر نوفمبر الماضي بعد توقفها بسبب الأحداث التي وقعت في عدن.



وأشار البطاني إلى أن فرع المصلحة بمحافظة عدن أصدر العام الماضي 433 ألف و617 جواز سفر في إطار الجهود التي تبذلها المصلحة لتوفير هذه الوثيقة لجميع المتقدمين الذين من مختلف محافظات الجمهورية، دون أي تمييز.

آثار إيجابية

وقال مدير عام الجوازات بمحافظة عدن إن الآلية الجديدة كان لها آثار إيجابية إنهاء ظاهرة السمسرة التي كانت حاصلة خلال الفترات الماضية والتخفيف من الازدحام والضغط الحاصل عند التصوير المباشر.



وأوضح أن الآليات الجديدة تتضمن حضور الشخص نفسه أو أحد أقاربه مع إحضار كافة الوثائق الثبوتية الأصلية، بحيث يتم تسجيل الشخص آلياً، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الجواز ، وبناء عليها يحصل المسجل على استمارة التسجيل خلال دقائق.

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كما تتضمن الآليات الجديدة التي تم اعتمادها - وفق البطاني - إضافة فترة عمل مسائية، مكنت الموظفين من استيعاب الطلبات الكثيرة وفحص وثائقها والتدقيق فيها، فضلا عن استيعاب الطلبات المتراكمة جراء توقف العمل لعدة أشهر العام الماضي.



وأضاف: "تم توفير الإمكانات المساعدة لانجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات، وطباعة الجواز وإصداره بصورة سريعة لاتتجاوز نصف شهر ، إضافة إلى استحداث بعض الأقسام وتزويدها بأجهزة تقنية تمكنها من الانجاز، وعدم التأخير ،والتي كان يعاني منها المواطن سواء من عدن أو خارجها".



الكل سواء

وأكد مدير عام جوازات عدن في سياق حديثه لـ"الثورة نت" أن مصلحة الهجرة والجوازات بعدن حريصة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين جميعاً دون أي تمييز، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية مثل الجرحى وغيرها من الحالات الإستثنائية.



وقال: إن "المصلحة مع مع خدمة المواطن بكل شفافية ،وبروح وطنيه عالية لا تفرق بينهم، فالكل أمام المصلحة مستحق ما دام تقدم بالطلب ومستوفيا لشروط طلباتهم".

وأكد البطاني حرص المصلحة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يواكب حالة الطلب المتزايد على وثائق السفر، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحافظة عدن بشكل خاص، في إطار جهود وتوجيهات رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد عبد القادر الرملي، للفروع بتقديم حلول للإشكاليات التي تبرز أثناء العمل.