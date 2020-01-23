شكرا لبحثكم عن خبر ضبط عناصر تخريبية بمأرب مرتبطة بمليشيا الحوثي وتمدها بتحركات الجيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الاربعاء، من ضبط عصابتين مسلحتين تابعة لعناصر تخريبية في محيط المدينة، بعد عملية رصد وتحري أمنية نوعية.

وذكرت المصادر أن العصابتين كانتا تعملا على رصد تحركات الجيش اليمني وتصحيح احداثيات لصواريخ العدو وبحوزتهما خرائط احداثيات لمعسكرات واجهزة اتصالات مرتبطة بالمليشيا الحوثية.

وتعرضت مدينة مأرب خلال اليومين الماضيين لقصف بالصواريخ خلف عشرات الابرياء من أبطال القوات المسلحة والامن، وإخافة الابرياء.