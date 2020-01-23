شكرا لبحثكم عن خبر قائد المنطقة السابعة يكشف خسائر ميليشيات الحوثيين في جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، أن أبطال الجيش الوطني يسطرون- حالياً- بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ويلقنون العدو دروساً لن ينساها.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن اللواء الخُبّي، قوله إن "العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر".. مشيراً إلى أن " عددا كبيرا من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقهم".

لافتا الى أن "أغلب جثث المليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب".

وأكد اللواء الخُبّي، أن "معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن وطنهم الغالي".

وعبر قائد المنطقة السابعة، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدموه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

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