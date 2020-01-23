شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق يوجه دعوة هامة لقادة الجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المتحدث الرسمي بإسم قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" في الساحل الغربي صادق دويد أن اليمن يتسع للجميع دون الأدوات الإيرانية..

واوضح أنه ليس هناك جبهات بل جبهة واحدة هي جبهة اليمنيين ضد الكهنوت الطائفي الحوثي.

داعيا الجميع لدعم ابطال جبهة نهم،و خصوصا قادة الجبهات في مختلف المناطق.

ومنذ اسبوع تقريبا تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الارهاب الحوثية في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

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