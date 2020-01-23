شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. نجاة رئيس هيئة الأركان من موت محقق بعد استهدافه بصواريخ حوثية بمفرق والجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 ـ مأرب أكدت مصادر عسكرية أن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" نجا مساء أمس من موتٍ محقق جراء استهداف موكبه على الخط الأسفلتي في مفرق الجوف بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت المصادر أن اللواء النخعي كان في طريقة لزيارة جبهة نهم حيث تعرض موكبه لصواريخ موجهة وقذائف آر بي جي خلال مروره بخط رملي بمفرق الجوف. وتابعت المصادر أن اللواء النخعي نجا من عملية الاستهداف واضطر للعودة إلى مدينة مأرب. هذا وتشهد جبهات نهم ومأرب والجوف معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية حيث حقق الجيش الوطني انتصارات ساحقة في نهم وألحق بالحوثيين خسائر فادحة

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