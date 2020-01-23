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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. عيادات متنقلة لعلاج المواطنين في الفازة بالتحيتا الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 في إطار خدماتها الإنسانية والخيرية، واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية والمعالجة المجانية لأهالي مناطق الساحل الغربي.

Advertisements وقامت هيئة الهلال الإماراتي، بتسيير عيادات متنقلة إلى منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة واستقبال ومعاينة الحالات المرضية من المواطنين من الأطفال والرجال والنساء وتقديم العلاجات المجانية لهم. وقال مصدر من العاملين في العيادة المتنقلة، إن الفريق الطبي وصل إلى منطقة الفازة وتمكن من معاينة عشرات الحالات المرضية المصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجلد والالتهابات البولية وتقديم العلاجات المجانية لهم.

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