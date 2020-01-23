شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة : صحفية يمنية تعرض على أحمد الميسري الزواج بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أول صورة وفيديو للجيش الوطني من أعلى جبل المنارة الإستراتيجي في نهم المطل على صنعاء جريمة مروعة تهز العاصمة صنعاء قيادي حوثي يقتل شقيقين ويصيب آخر .. ( صوره وتفاصيل) وزارة الدفاع : تدعو قوات الجيش اليمني الى الزحف نحو العاصمة صنعاء وتحريرها من سيطرة الحوثيين الميسري : يحسم الشكوك ويكشف هوية الجهة التي استهدفت الجيش في مأرب .. ويوجه رسالة للتحالف

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