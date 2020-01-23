شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية، حيث تتأثر المرتفعات الشمالية بأمطار متفرقة، والغربية بأمطار متوسطة الشدة، وتمتد لتشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تهطل أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية.

وأوضح المركز في نشرته أن درجات الحرارة الصغرى تشهد ارتفاعا ملحوظا في أغلب مناطق البلاد، بمعدل (1 – 3) درجة.

وكان الفلكي عدنان الشوافي، توقع بتوسع هطول أمطار رعدية وحدوث موجة صقيع على بعض المناطق