شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يمني يزف أنباء غير سارة عن خطط الحوثيين نحو نهم! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الكاتب والصحفي اليمني جلال الشرعبي، عن تحركات حوثية عاجلة لاسترداد ما خسرته في جبهة نهم خلال الأيام الماضية.
وقال الشرعبي في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر" تويتر" رصدها "المشهد اليمني": حشود حوثية الي جبهة نهم تشمل 300 مقاتل من كتيبة الموت وثلاث عربات كاتيوشا.
واضاف، الحوثيون يعدون لرد في نهم ويقولون في إجتماع مغلق ان موازين المعركة ستتغير خلال 48 ساعه القادمة.
الى ذلك ترددت انباء اليوم الاربعاء عن تمكن مليشيات الحوثيين من السيطرة على جبل المنار، بالاضافة إلى سيطرتها على الخط الرئيس الرابط بين الجوف ومأرب.
وتشهد جبهة نهم الممتدة على مسافة 40 كيلو متر في محيط صنعاء معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين تكبدت من خلالها الاخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
جلال الشرعبي
@JAlsharaabi
مصادر :
حشود حوثية الي جبهة نهم تشمل 300 مقاتل من كتيبة الموت وثلاث عربات كاتيوشا ..
الحوثيون يعدون لرد في نهم ويقولون في إجتماع مغلق ان موازين المعركة ستتغير خلال 48 ساعه القادمة ..
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10:58 AM - Jan 22, 2020
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