شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون حصيلة جديدة جراء ”الملاريا” و”الضنك” بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم الأربعاء، إن المرافق الصحية في محافظة الحديدة تستقبل يومياً أربعة آلاف حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك.

وقال وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها، طه المتوكل، خلال لقائه في الحديدة بسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا لدى اليمن، "نستقبل يومياً 4000 حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك في الحديدة".

وأشار إلى أن "الأوبئة تنتشر بشكل كبير في اليمن والحديدة على وجه الخصوص بسبب تدمير آبار المياه ومحطات الصرف الصحي".

واتهم المتوكل التحالف العربي باستهداف 500 مرفق صحي وطبي في اليمن، منذ بدء عملياته في العام 2015، مضيفاً أنه "يموت في اليمن 350 طفلاً كل يوم منذ دمر (ما اسماه) العدوان المستشفيات والمراكز الصحية وإطباقه حصار ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء" حد تعبيره.

Advertisements

وتابع "لدينا 40 ألف حالة مصابة بالأورام دون وجود جهاز إشعاعي واحد، فيما انعدام الأدوية وإغلاق مطار صنعاء يعتبر موتاً محتماً بالنسبة لهم".

واستطرد "إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكر واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الحرب و الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.