شكرا لبحثكم عن خبر إصابة خطيرة لشقيق زعيم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاربعاء، بتعرض شقيق زعيم مليشيا الحوثي لإصابة خطيرة. وذكرت المصادر أن عبد الخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي، جرح بغاره شنتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة نهم.

ونوهت المصادر بأن إصابته خطيرة. وتتواصل المعارك لليوم السادس على التوالي بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، وسط تقدم لأبطال الجيش، وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة.

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