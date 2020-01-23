شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. مقتل مواطن ”نازح” بإنفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل مواطن نازح، بإنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي، شمال شرق القطابا في طريق الخوخة التحيتا بمحافظة الحديدة .

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة أن عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بطريق القطابا انفجرت بسيارات نوع“هيلوكس” تسببت في مقتل سائقها ويدعى يوسف احمد الشرفي البالغ من العمر 25 عام نازح في مخيم الجشه بمديرية الخوخة .

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وأكد المصدر أنه تم نقل المواطن لحظة إصابته إلى المستشفى لكن إصابتة كانت خطيرة مما أدى إلى وفاته بعد وصولة إلى المستشفى .

وتواصل ميليشيا الحوثي الإجرامية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء.