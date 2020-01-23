شكرا لبحثكم عن خبر تحويل بعضها إلى المحافظات .. الحوثيون يعجزون عن استيعاب الجثث العائدة إلى مستشفيات صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عجزت المستشفيات الحكومية الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية عن إستقبال الجثث العائدة لقتلاها من جبهات القتال وهو ما دفعها بتحويل العديد من هذه الجثث إلى مستشفيات في محافظة صنعاء غير مخصصة لاستقبال جثث الموتى لعدم وجود ثلاجات مخصصة لذلك .

وقالت مصادر طبية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن ثلاجات المستشفى الجمهوري والكويت والعسكري باتت مليئة بالجثث وهو ما دفع المليشيا بتحويل بعض هذه الجثث إلى محافظة صنعاء وخاصة مستشفى جحانه وإلى محافظة ذمار وخاصة مستشفى ذمار العام .

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وأضافت المصادر أنه تم استدعاء عدد من أهالي القتلى لأخذ جثث أبنائهم وسرعة دفنها قبل أن تتعفن وفتح المجال للجثث القادمة من الجبهات وخاصة جبهتي مهم وصرواح .

واكدت المصادر أن الحوثيين أصدروا تعليمات للمشرفين التابعين لها بدفن العديد من القتلى في الأماكن التي قتلوا فيها لكن بعض المقاتلين رفضوا دفن أقاربهم في الجبهات لكن المليشيا قامت بدفن العديد منهم وخاصة ممن لا يوجد لديهم أقارب في الجبهات وتم إقناع بعض الرافضين بالمال والفتاوى الدينية بذلك .

الجدير ذكره أن العديد من أقارب المقاتلين الحوثيين باتوا يجوبوا المستشفيات بحثا عن أقاربهم ولكنهم فوجئوا بعدد القتلى بالإضافة إلى تحويلهم إلى محافظات خارج صنعاء على الرغم من انهم من أبناء المحافظة صنعاء وأمانة العاصمة .