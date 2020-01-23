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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدولية للهجرة: قدمنا استشارات طبية إلى 70 ألف مهاجر في 2019
الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، انها قدمت حوالي 70 ألف استشارة طبية للمهاجرين عبر وإلى اليمن في عام 2019.
وقالت المنظمة في بيان لها الأربعاء: "يعد المهاجرون القادمون عبر و إلى اليمن من الفئات الضعيفة للغاية مما يجعلهم في حاجة إلى المساعدة الإنسانية".
وأضافت:"قدمت المنظمة الدولية للهجرة لحوالي 70 ألف مهاجر استشارات طبية في عام 2019".
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