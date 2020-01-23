شكرا لبحثكم عن خبر بعد اعلان طارق صالح مساندة جبهة نهم .. الحوثيون يحولون التحشيد من جبهتي نهم وصرواح للساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية أوامر عليا تعد الأغرب من نوعها بإيقاف التحشيد إلى شرق صنعاء " جبتهي نهم وصرواح " وتحويل العناصر الحوثية التي تم تجميعها مؤخرا إلى الساحل الغربي .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن إيقاف التحشيد أثار حفيظة القيادات الدنيا في الجماعة وخاصة أن الحرب مازالت مشتعلة في جبهتي نهم وصرواح لكن القيادات العليا أصرت على نفاذ التوجيهات والإتجاه غربا نحو الساحل الغربي .

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وأضافت المصادر أن هذه التوجهات جاءت بعد تصريحات سابقة لقائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح استعداده لدعم قوات الجيش الوطني لدحر الحوثيين من العاصمة صنعاء وهو ماجعل المليشيا تتوقع التصعيد من قبل قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي .

وأكدت المصادر صعوبة تحرك القوات التابعة للمقاومة الوطنية من الساحل الغربي إلى شرق العاصمة نظرا للمسافة الطويلة بالاضافة إلى التكاليف الباهظة والوقت .

وتوقع المصدر هجوم قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لارباك المليشيا الحوثية لكن الغريب في الأمر أن الحوثيين حاولوا فتح جبهة جديدة يوم أمس في الضالع .