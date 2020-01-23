شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي بارز يحذر من تراجع جبهة نهم ومخاطرها على الشمال مستقبلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتخوف الكثير من المهتمين والمتابعين للمعارك الدائرة في منطقة نهم ومحيطها من أي تراجع أو تقهقر لقوات الجيش الوطني.

الصحفي نبيل الصوفي حذر من ذلك، حيث نشر على صفحته في فيس بوك بأن الحوثي خسر خلال الساعات الماضية، لكن ليلة أمس تمكن من التفافات كثيرة ماوراء الجبهات وحقق تقدمات محدودة.

وانتقد الصوفي تحركات قيادات الشرعية التي إما أنها تأتي متأخرة أو وقت الغنائم تشارك الجندي حتى في صرفته.

وأضاف. الجندي في نهم، مخذول من قيادته التي تتقاسم المغانم، وحولت الجيش الى نسخة أخرى من الفرقة الأولى مدرع.

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وأكد بقوله. إن لم تعالج قيادات الجبهة الاختلالات اليوم وتعزز مقاتليها سيستعيد الحوثي نهم بكاملها، وحينها سيتأكد مانقوله عن شرعية الفساد، لكن ليس هذا مانتمناه، فلينتصر المقاتل ضد الحوثي، اللعنة على صلف عبدالملك وجماعته.

وختم كلامه بأن أي انتصار للحوثي مهما كان صغيرا وفي أي مكان، سيعقد وضع الشمال ويزيد من توهاننا جميعا.

لن تكون نهاية الحرب، فحربنا ضد الحوثي ليست خيارا، لن يترك اليمني سلاحه ضد الحوثي حتى يسقطه، لكنها ستعقد مشهدا ملتبسا بالاساس.