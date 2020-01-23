شكرا لبحثكم عن خبر وادي حضرموت .. إضراب المعلمين مستمر للأسبوع الثالث على التوالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل معلمو وادي حضرموت الإضراب المفتوح عن العمل بمعظم المدارس للأسبوع الثالث على التوالي.

وتسبب الإضراب الذي نفذه المعلمون للمطالبة بسلسلة حقوق في تعطل العملية التعليمية في عدد من المديريات بشكل كلي في حين تأثرت أخرى بشكل جزئي.

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ويطالب المعلمون بصرف المستحقات المالية وهيكلة الأجور والرواتب وحل مشكلة التعاقد والتي تسببت بزيادة الحصص على معلمي عدد من مديريات وادي حضرموت.

وفي ساحل حضرموت، دخل عدد من التربويين في إضراب عن العمل منذ ثلاثة أسابيع مطالبين بتلبية مطالبهم فيما يتعلق بقضية التربوية شفاء سالم وإقالة الفاسدين في مكتب التربية ومنع استقطاعات رواتب المتعاقدين.

يذكر أن السلطة المحلية ومكاتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت لم تصدر توضيحا بخصوص الإضراب وتحركاتها لحل مشاكل التربويين وتلبية مطالبهم.