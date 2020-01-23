طيران التحالف يشن غارتان على مواقع حوثية في المتون بالجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف، غارتان على مواقع للحوثيين، في منطقة عنبرة بمديرة المتون، محافظة الجوف.
وتشهد عدد من الجبهات في الجوف معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الإنقلابية.
وكان الجيش قد غنم عدد من الأسلحة والمعدات التابعة لمليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية.
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