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طيران التحالف يشن غارتان على مواقع حوثية في المتون بالجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف، غارتان على مواقع للحوثيين، في منطقة عنبرة بمديرة المتون، محافظة الجوف.

 

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وتشهد عدد من الجبهات في الجوف معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وكان الجيش قد غنم عدد من الأسلحة والمعدات التابعة لمليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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