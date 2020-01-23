شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يشن غارتان على مواقع حوثية في المتون بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف، غارتان على مواقع للحوثيين، في منطقة عنبرة بمديرة المتون، محافظة الجوف.

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وتشهد عدد من الجبهات في الجوف معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وكان الجيش قد غنم عدد من الأسلحة والمعدات التابعة لمليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية.