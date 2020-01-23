عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقوق الإنسان تدين قصف الحوثيين لمنزل عضو مجلس النواب بمأرب

الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة جريمة قصف منزل عضو مجلس النواب حسين حسين السوادي بمدينة مأرب، بصاروخ اطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأسفر القصف عن استشهاد امرأتين واصابة ستة اخرين من اسرة السوادي حالة بعضهم خطيرة.

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وبحسب بيان للوزارة، فإن هذا القصف يأتي ضمن الاستهداف الممنهج الذي تقوم به مليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية بشكل عام وكان آخرها إطلاق الصواريخ الباليستية على مسجد الميل منذ أيام والذي ادى الى استشهاد وإصابة أكثر من ٢٠٠ من منتسبي الحرس الرئاسي ومدنيين وصحفي وبشكل متعمد.

ووصفت الوزارة قصف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان بالتصعيد الخطير ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والذي يستوجب تدخل عاجل من كل محبي السلام في العالم والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة ان هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم، وان يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة.