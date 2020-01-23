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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه القيادات النسوية بعدن
الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365
شهدت العاصمة عدن، الأربعاء، لقاءا بين مستشارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون المرأة نجوى فضل، ونخبة من القيادات النسوية بعدن.
وأشادت نجوى خلال اللقاء، بدور المرأة الجنوبية في مختلف المجالات، مؤكدة أنها قدمت الكثير من أجل الوطن ووضعت بصماتها التي لا يمكن نسيانها وسيدونها تاريخ الجنوب بأحرف من ذهب.
وأشارت نجوى خلال اللقاء، إلى أن المرأة الجنوبية لعبت دوراً ريادياً بارزاً خلال مرحلة ما قبل العام 1990، حيث استطاعت الوصول إلى أعلى مراتب النجاح وتحقيق العديد من الانجازات.
وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه القيادات النسوية في منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية، والتربويات والقياديات النقابيات.
واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة تنسيقية واستمرار انعقاد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري تحت شعار "نساء الجنوب للتصالح والتسامح".
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