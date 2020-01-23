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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسلحة المتوسطة.. مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في حيس الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 في جريمة ضد الإنسانية،استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الأربعاء، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين. وأضافت المصادر، إن استهداف الحوثي للأحياء السكنية سببت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال.

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