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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. توزيع مساعدات غذائية لأهالي مديرية حبان بشبوة صور الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 بدعم إماراتي، سير الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية إلى مديرية حبان بمحافظة شبوة.

Advertisements وتحتوي قافلة المساعدات على 16 طنا من مكونات الغذاء الرئيسية لذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة. وتأتي المساعدت الإغاثية في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية لمساعدة المحتاجين في شبوة.

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