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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طيران التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في الجوف
الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365
شهدت جبهات محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، الأربعاء، معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن المواجهات اندلعت في جبهات المصلوب، والعقبة، وحام، والجرعوب، ومجمع المتون، عقب محاولة عناصر الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه تلك المواقع.. مؤكدا أن قوات الجيش أحبطت كل تلك المحاولات.
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.
إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة حام، مما أدى لتدمير عربة تابعة لها، ومصرع وإصابة جميع من كانوا على متنها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات الميليشيا في جبهتي حام والجرعوب.
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