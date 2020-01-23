شكرا لمتابعة خبر عن الميسري : يحسم الشكوك ويكشف هوية الجهة التي استهدفت الجيش في مأرب .. ويوجه رسالة للتحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الدفاع : تدعو قوات الجيش اليمني الى الزحف نحو العاصمة صنعاء وتحريرها من سيطرة الحوثيين أول رد على هزائم القيادات التي قتلت في جبهة نهم .. شاهد ماذا يفعل الحوثيين وسط العاصمة صنعاء؟ (وهذة تفاصيل الانهيارات) دقت ساعة الصفر : التحالف يمنح الجيش اليمني الضوء الأخضر لاقتحام العاصمة صنعاء فتحي بن لزرق : يزف بشرى سارة لكل اليمنيين .. ويكشف ما سيحدث خلال الساعات القادمة

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