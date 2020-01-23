شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان رسميا ...عن بدء المعركة الكبرى "معركة تحرير صنعاء " والتحالف يرفع الحظر ويعطي الضوء الاخضر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادرعن اقوى زحف عسكري يشنه الجيش الوطني باتجاه بني حشيش ,وصولا الى صنعاء . أقرأ أيضا : عاااجل : معارك طاحنة تدور الآن في مديرية بني حشيش , والجيش يقصف مواقع الحوثيين بالمدافع , وهروب جماعي للمليشيات من ارض المعركة Advertisements

واضاف ان الجيش يقصف مواقع المليشيات في بني حشيش , بالمدافع والاسلحة الثقيلة, وسط هروب جماعي للمليشيات .

كماأكد رئيس مركز آبعاد للدراسات عبدالسلام محمد، بأنه حصل على معلومات دقيقة بخصوص رفع الحظر عن تحرك الجيش باتجاه صنعاء.

وقال في منشور له على فيسبوك : معلومات دقيقة.. ‫تم رفع الحظر على تقدم الجيش من نهم الى صنعاء".



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