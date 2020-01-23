شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..اليمن يستعيد حقه بالتصويت بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، استعادة حق بلادها بالتصويت في الأمم المتحدة، بعد أكثر من أسبوع من تعليق ذلك بسبب تخلفها عن سداد اشتراكات العضوية للمنظمة الدولية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب وزارة الخارجية بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر" مساء الأربعاء.

وقالت الخارجية اليمنية: "استعادت بلادنا كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة، بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

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ولم تشر الوزارة إلى المبلغ الذي سدده اليمن للمنظمة الدولية لاستعادة حقه بالتصويت.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت الجمعة الماضية 10 كانون الثاني الجاري، إن سبع دول تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية، من بينها اليمن، لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".

