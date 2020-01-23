شكرا لبحثكم عن خبر محكمة أردنية تبدأ محاكمة ” توجان البخيتي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت محكمة الأحداث بالعاصمة الأردنية عمان، بمحاكمة الطالبة اليمنية توجان البخيتي، بموجب اتهامها من قبل وحدة الجرائم الالكترونية، بإهانة الشعور والمعتقدات الدينية.

ونشرت "توجان البخيتي" على حسابها بموقع "تويتر" محضر الجلسة الأولى التي حضرتها الثلاثاء، أمام محكمة الأحداث، حيث وجهت لها مدعي عام أحداث عمان "رنا الذنيبات" بنشر منشورات مضمونها الإساءة للشعائر الدينية.

وجددت "توجان" نفيها ما نسب إليها من تهم، مؤكدة أن ما ورد في لائحة الاتهام غير صحيح، مستغربة كيف تم تجاهل بيان المدرسة العلني والذي يتضمن قدراً كبيرا من التحريض الجهادي ضدها، ولا يزال حتى الآن على صدر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" دون أن يلاحقها أحد.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس الجزيرة نشرت منتصف ديسمبر الماضي بيانا يتضمن تحريضاً ضمنياً خطيراً ضد الطالبة توجان البخيتي، قد يتسبب في تعريضها وأسرتها لمخاطر حقيقية.

وأكدت توجان في محاضر التحقيق ان مشاركتها للمنشورات كان بغرض إثراء النقاش في صفحاتها، وانها تختلف مع بعض الأفكار التي تناولها والدها، مؤكدة انها شاركت كذلك منشورات لمشايخ دين ردوا عليه.