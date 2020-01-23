شكرا لبحثكم عن خبر الاعتداء على مدير مطار تعز في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل ناشطون أنه تم الاعتداء على مدير مطار تعز الدولي د. محمد عبد الرحمن عبد القادر، يومي الثلاثاء الموافق 20 يناير 2020.
وقد كتب الناشط الحقوقي أحمد ناجي النبهاني أنه تم الاعتداء داخل مبنى الهيئة العامة للطيران والإرصاد في صنعاء.
معبرا عن تضامنه مع مدير المطار ومطالبا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق هؤلاء المعتدين.
هذا وقد كثرت الاعتداءات الخارجة عن القانون تحت تهديد السلاح، فبالامس نشر فيديو لمشرف حوثي من بيت المتوكل وهو يعتدي على موظفي محطة كهرباء في محافظة إب ومعه موكب من السيارات المحملة بالمليشيا.
وكثيرة هي الاعتداءات التي تطال قضاة في المحاكم وأعضاء نيابات وغيرهم ممن يختلفون مع عصابة الحوثي الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعتداء على مدير مطار تعز في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.