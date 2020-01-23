شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات عليا للجيش بالتقدم نحو صنعاء وتحريرها من الحوثيين.. هل بدأت معركة الخلاص؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجّه قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، الجيش الوطني إلى التقدم نحو صنعاء لاستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال بن عزيز، إنه هذه المعركة التي تدور في جبهة نهم لليوم الخامس على التوالي هي الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي، وفق ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

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ودعا قائد العمليات المشتركة، الوحدات العسكرية التي تقاتل في الميادين بالتقدم صوب العاصمة صنعاء، وإنها انقلاب مليشيا الحوثي، وخاطب المقاتلين قائلاً: "أيها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، أنتم مشعل النور لعودة الأمن والاستقرار لليمن الحبيب". مضيفاً: "هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي.. موعدنا صنعاء بإذن الله".

جاء ذلك في رسالة صوتية بعثها للمقاتلين، يحثهم فيها على التقدم نحو صنعاء، مشيراً إلى أن تحرير صنعاء سيحقن دماء المواطنين، ويأمن اليمنيين من بطش المليشيات.

ويخوض الجيش الوطنيمعارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.