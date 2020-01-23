في عدن انهيار جنوني للريال اليمني والمركزي يعمم : لا بيع ولا شراء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قالت مصادر محلية أن محلات الصرافة في محافظة عدن، اغلقت أبوابها الأربعاء، وأوقفت تعاملاتها البنكية، استجابة لطلب مركزي عدن وذلك عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، سيما في ظل استمرار حكومة المرتزقة الموالية للسعودية على اغراق السوق المحلية بالعملة الجديدة المطبوعة دون غطاء.

وبحسب المصادر، فقد وصل سعر الدولار الواحد إلى 682 ريالا يمنيا مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178 ، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومشتقات اللحوم والأسماك.

وأدى انهيار العملة المحلية في اليمن، إلى تفاقم الوضع الإنساني، جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير، في وقت يعيش فيه معظم الموظفين في اليمن دون مرتبات عقب نقل البنك المركزي الى عدن ورفض حكومة المرتزقة دفع الرواتب منذ أكثر من 3 أعوام، في حين يعاني أكثر من 22 مليون شخص من الفقر وهم بحاجة إلى مساعدات، حسب تقديرات أممية.