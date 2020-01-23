شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : المعارك تشتعل الان بشكل عنيف في العاصمة صنعاء وهذه أسماء المواقع التي خسرها الجيش في نهم حتى اللحظة .. أخر المستجدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على القائد البارز الذي استشهد امس الاربعاء مع عشرات الجنود في نهم والحوثي يعلن التقدم والسيطرة على أخطر موقع وجبل استراتيجي (خبر صادم للشرعية والتحالف) صحفي يمني بارز : يكشف عن المخطط الحوثي للرد في نهم وإعلان مفاجئ عن تغيير موازين المعركة في العاصمة صنعاء .. وماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟ طيران التحالف : يدمر آليات للحوثيين في "نهم" ومصرع 21 حوثياً بينهم قيادي بارز ماذا يحدث : حالة استنفار قصوى وحملة اعتقالات واسعة تطال افراد الجيش في شوارع مدينة مارب

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