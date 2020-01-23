شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : شيخ قبلي متحوث, ووزير في حكومة الانقلاب في صنعاء , يفجر مفاجأة صاعقة .. ويؤكد انهيار وتكبد المليشيا وتلقيهم هزائم ساحقة في "نهم"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 01:01 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف أحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام والمؤيد لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران عن حقيقية الخسائر التي لحقت بالحوثيين خلال اليومين الماضيين بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. أقرأ أيضا : عاااجل : معارك طاحنة تدور الآن في مديرية بني حشيش , والجيش يقصف مواقع الحوثيين بالمدافع , وهروب جماعي للمليشيات من ارض المعركة Advertisements الازهر في مصر يفجر مفاجأة عن "السلطان المعظم قابوس بن سعيد رحمة الله " جعلت الجميع يدعوا الله له بالرحمة والغفران " رحمك الله قابوس الخير والسلام " ويؤكد الشيخ حسين حازب من خلال تغريدة مقتضبة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, حقيقة الخسائر وانهيار ميلشيا الحوثي المتمردة في تخوم العاصمة صنعاء وفقا لكتاب وصحفيين حللوا تغريدته تلك. وجاءت في تغريد الشيخ حسين حازب جملة يقول فيها"يا قومنا وقبائلنا بإمكانكم دخول صنعاء سلماً وبأقل التكاليف.فلماذا هذه الخسائر ؟ومن اجل من؟؟". ويرى الكتاب والناشطين أن هذه التغريدة تؤكد الخسائر الكبيرة التي منيت بها ميلشيا الحوثي المتمردة خلال مواجهات الساعات القليلة الماضية في جبهة نهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : شيخ قبلي متحوث, ووزير في حكومة الانقلاب في صنعاء , يفجر مفاجأة صاعقة .. ويؤكد انهيار وتكبد المليشيا وتلقيهم هزائم ساحقة في "نهم"!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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