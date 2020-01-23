شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : معارك طاحنة تدور الآن في مديرية بني حشيش , والجيش يقصف مواقع الحوثيين بالمدافع , وهروب جماعي للمليشيات من ارض المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان المعارك اتسعت الان في الساعات الاولى لصباح الخميس وتدور معارك طاحنة في مديرية بني حشيش , والجيش يقصف مواقع المليشيات بالمدافع والاسلحة الثقيلة, وسط هروب جماعي للمليشيات .

قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء محسن الخُبّي، الأربعاء، إن أبطال الجيش يسطّرون-حاليا- بطولات خالدة على امتداد جبهة نهم "شرق صنعاء".

وأكد الخُبّي أن "العدو(ميليشيا الحوثي) منهار ومعنوياته تحت الصفر"..(وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة).

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وأضاف، أن عدد كبير من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة.مشيراً إلى أن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم".

ولفت إلى أن معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن وطنهم الغالي".

وويذكر ولليوم السادس على التوالي تشهد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، معارك شرسة بين الجيش وميليشيا الحوثي وماتزال مستمرة.