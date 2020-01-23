شكرا لقرائتكم خبر عن الازهر في مصر يفجر مفاجأة عن "السلطان المعظم قابوس بن سعيد رحمة الله " جعلت الجميع يدعوا الله له بالرحمة والغفران " رحمك الله قابوس الخير والسلام " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 01:35 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت صحيفة مصرية محلية تفاصيل منحة "خيرية" خصصها السلطان قابون بن سعيد، سلطان عمان الراحل، إلى طلاب الأزهر في مصر.

ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية تفاصيل ما وصفتها بـ"منحة السلطان قابوس" لطلاب الأزهر المتعثرين لسداد مصروفاتهم الدراسية.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن تلك المنحة استفاد منها هذا العام فقط أكثر من 27 ألف طالب أزهري.

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ويبلغ عمر تلك منحة السلطان قابوس نحو 30 عاما، حيث بدأ تطبيقها في عام 1990، ويختلف عدد الطلاب الحاصلين عليها حسب كل عام، لأنه يتم إجراء فحوصات اجتماعية لكل حالة مستحقة، وفقا لما قاله الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ونقلت "الشروق" عن بدر سيد، مدير إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسيوط الأزهرية قوله إن قيمة المصروفات الدراسية في المرحلة الابتدائية 49 جنيه للطالب، وفي المرحلة الإعدادية 59 للطالب، وفي المرحلة الثانوية 72 جنيه مصري.

وتابع سيد: "منحة السلطان قابوس مستمرة حتى بعد وفاته، لأنها في الأصل وديعة في أحد البنوك، ويتم الاستفادة من ريعها لسداد مصروفات الطلاب المتعثرين بالمعاهد الأزهرية".

وقال الشيخ علي خليل: "تبلغ قيمة منحة السلطان قابوس 7 ملايين جنيه مصري، ثم أضيف إليها مبلغ مليون جنيه ونصف، ثم تزايدت تدريجيا إلى أن وصلت إلى مبلغ 12 مليون جنيه توزع على طلاب المعاهد الأزهرية".

