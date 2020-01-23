شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : حقيقة ان "دولة الامارات "أصدرت توجيهات بمنع "العميد طارق" والقوات المشتركة في السحل الغربي.. من مساندة الجيش الوطني في "معركة نهم "!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القيادي في المقاومة الجنوبية " عادل الحسني " نشر , تغريدة ,كشف فيها عن توجيهات إماراتية ,صدرت للقوات المشتركة, والعميد طارق صالح , بالساحل الغربي ,لمنع مشاركتها في دعم قوات الجيش بجبهة " نهم " . أقرأ أيضا : الازهر في مصر يفجر مفاجأة عن "السلطان المعظم قابوس بن سعيد رحمة الله " جعلت الجميع يدعوا الله له بالرحمة والغفران " رحمك الله قابوس الخير والسلام " وقال في تغريدة على "تويتر " : "منعت الإمارات ان تتحرك اي قوة من الساحل الغربي من قوات الأخ طارق صالح او العمالقة لمساندة الجيش الوطني".



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