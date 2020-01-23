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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : وكالة سبوتنيك الروسية تقطع الشك باليقين وتكشف أسماء المواقع التي سقطت بيد الحوثيين في نهم

استعاد الجيش واللجان الشعبية اليوم الاربعاء السيطرة على مواقع عدة في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بعد مواجهات مع مرتزقة العدوان السعودي الامريكي.

جديد اب برس :

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وصرح مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن الجيش واللجان الشعبية استعادوا سيطرتهم على مواقع في المجاوحة وعيدة والمريحات بعد إحكام قبضتها على جبل المنارة الاستراتيجي أعلى قمة في مديرية نهم وانسحاب المرتزقة، عقب معارك شاركت فيها الدبابات والمدفعية.

وأضاف المصدر أن تقدما آخر حققه الجيش واللجان الشعبية في قَروّدْ وملح والمحجر، شن على أثره طيران تحالف العدوان سلسة غارات على مديرية نهم.