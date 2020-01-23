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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 23-01-2020? - آخر تحديث الخميس 23-1-2020? ورد الان : خبر هام البنك المركزي يتخذ إجراءات صارمة بعد الارتفاع الجنوني للدولار ليقترب من 700 ( تفاصيل)

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