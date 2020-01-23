وزارة الصحة تؤكد استقبال أربعة آلاف حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك يومياً في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

قالت وزارة الصحة العامة والسكان ، الأربعاء، إن المرافق الصحية في محافظة الحديدة غربي البلاد تستقبل يومياً أربعة آلاف حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك.

وأضاف وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، خلال لقائه في الحديدة سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا لدى اليمن، “نستقبل يومياً 4000 حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك في الحديدة بسبب تدمير العدوان للبنية الصحية في المحافظة”.

وأشار إلى أن “الأوبئة تنتشر بشكل كبير في اليمن والحديدة على وجه الخصوص بسبب تدمير العدوان آبار المياه ومحطات الصرف الصحي”.

واتهم المتوكل التحالف باستهداف 500 مرفق صحي وطبي في اليمن، منذ بدء عملياته في العام 2015، مضيفاً أنه “يموت في اليمن 350 طفلاً كل يوم منذ دمر العدوان المستشفيات والمراكز الصحية وإطباقه حصار ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء”.

وتابع “لدينا 40 ألف حالة مصابة بالأورام دون وجود جهاز إشعاعي واحد، فيما انعدام الأدوية وإغلاق مطار صنعاء يعتبر موتاً محتماً بالنسبة لهم”.

واستطرد “إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكر واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات”.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الحصار المستمر والعدوان الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.