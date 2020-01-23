مسؤول في حكومة هادي يكشف عن المتورطين في قصف مأرب ويعلن فشل اتفاق الرياض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

شن وزير الداخلية في حكومة هادي، أحمد الميسري، هجوماً على “اتفاق الرياض” الذي وقعته حكومته مع المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً أن حكومته بإمكانها القضاء على مشروع أبوظبي، وتتعامل مع السعودية بحذر.

وقال الميسري في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر”: إن “اتفاق الرياض صمم لإنقاذ المشروع الإماراتي في اليمن، وبإمكاننا استئصال المشروع برمته إذا أزيح الاتفاق جانباً”.

وزعم أن الامارات كانت وراء هزيمة قواتهم على أبواب عدن في اشارة الى الغارات الجوية التي استهدفت قوات هادي العام الماضي..

وقال الميسري: إن ثمة “بطئاً شديداً في أداء السعودية تجاه تنفيذ اتفاق الرياض”، معيداً السبب في استماع السعوديين “للتلكؤات التي يسردها الإماراتيون”.

ولفت إلى أن “هناك محاولة للالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيراً مزاجياً”، مبيناً أن “الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير، والعزاء ليس كافياً فيما يحدث لرجالنا بالجملة”.

وأكّد: “نحن أولياء الدم نحتاج إجابة واضحة من التحالف السعودي الإماراتي عما حدث لأنه هو من يملك الأجواء اليمنية”، مشدداً: “عزاؤنا ناقص إذا لم يُجب التحالف عمن يشاركهم الأجواء اليمنية، وبالتالي من هو الذي استهدف أبناءنا؟ والقصاص مسؤولية قيادة الدولة في اشارة الى الفار هادي.

وأشار إلى أنه “يجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام مثلما مر استهداف الطيران الإماراتي لقواتنا في العلم”، منوهاً بأن “اتفاق الرياض صُمم لإنقاذ ما تبقى من مشروع الإمارات في اليمن، الذي لا يخفى على أحد”.