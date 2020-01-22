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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء الركن محسن الخُبّي: أبطال الجيش يسطّرون بطولات خالدة في جبال نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، أن أبطال الجيش الوطني يسطرون بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
وقال اللواء الخُبّي، في تصريحات وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن " صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل انهيارها وان عددا من قيادات المليشيا لقت حتفها في المعارك الأخيرة وأن أسراهم بالعشرات فيما لاتزال أغلب جثث المليشيا مرمية في الجبال والشعاب".
وأكد أن معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية جدا خاصة بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن الجمهورية.
وعبر قائد المنطقة السابعة، عن تقديره للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما يقدموه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.
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