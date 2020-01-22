شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية تعلن ضبط خليتين حوثيتين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 أعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنها ضبطت خليتين حوثيتين في محافظة مأرب شرقي البلاد.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، أفاد البيان، بأن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش الوطني اليمني، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو الحوثي. Advertisements وأضاف أن قوات الأمن الخاصة ضبطت الخليتين في حالة تلبس وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمأرب. وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالأمن العام في المحافظة.

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