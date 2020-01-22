شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معاون يتفقد مستوى تأهل مستشفى عدن العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، سير تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وبناء مركز القلب بمديرية صيرة، بتكلفة 26 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، قدم مهندس المشروع عصام حيدر، شرحا حول مراحل وأعمال تنفيذ المشروع الذي يشمل الأعمال الإنشائية والتأثيث والتجهيز.

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