أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

مؤسسة سجين تنظم ورشة "الأمن والحماية" في إصلاحية المكلا https://www.elyamnelaraby.com/453265/ الكثيري يقدم واجب العزاء لمدير عام الهيئة العامة للأراضي https://www.elyamnelaraby.com/453268/ تفاصيل اجتماع لمدير شرطة الحديدة مع مدراء الأمن للمديريات المحررة https://www.elyamnelaraby.com/453271/ تواصل ورشة عمل بسيئون لتقييم الأداء للعامين القادمين https://www.elyamnelaraby.com/453272/ لقاء موسع لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية بسيئون Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/453274/ بحث إحتياجات عدد من المناطق الصحراوية لخدمات المياه https://www.elyamnelaraby.com/453281/ قائد العمليات المشتركة للجيش الوطني يؤكد أن وجهتم القادمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/453286/ الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/453290/ البركاني يدين استهداف الحوثيين لمنزل عضو مجلس النواب السوادي https://www.elyamnelaraby.com/453304/ قتلى بالجملة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/453305/

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