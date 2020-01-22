قتلى بالجملة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365

يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة في جبهات محافظة الجوف منذ ساعات الفجر الاولى في مديرية المصلوب والعقبة بمديرية خب والشعف واشتدت المعارك خلال ساعات الظهيرة في جبهات حام والجرعوب بالمتون.



وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت عدة هجمات على جبهات المصلوب والعقبة وحام والجرعوب ومجمع المتون منذ ساعات الفجر الاولى وتمكنت قوات الجيش الوطني من افشال الهجومات وتكبدت فيه المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وشهدت جبهة حام والجرعوب بمديرية المتون معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية منذ الصباح ولازالت مستمرة حتى الان، واستطاع الجيش الوطني استعادة بعض المواقع التي كانت سيطرت عليها المليشيات في جبهة الجرعوب وسقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المليشيا فيما لاذت بقيت العناصر بالفرار على بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي استهدف مواقع وتعزيزات في جبهات حام والجرعوب.

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واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيات في جبهة حام لآليات عسكرية ومصرع واصابة جميع من كانوا على متنها فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمليشيا بعدة قذائف في حام والجرعوب.

كما قصف طيران التحالف عناصر وعربة نقل أسلحة وإمدادات تابعة لمليشيا الحوثي في جبال حام ضمن عمليات اسناد الجيش الوطني.

وكانت جبهات المصلوب والعقبة قد شهدت معارك عنيفة فجر اليوم الاربعاء لقي فيها ثمانية من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح آخرين.