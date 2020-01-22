البركاني يدين استهداف الحوثيين لمنزل عضو مجلس النواب السوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

أعرب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عن إدانته الشديدة لجريمة العصابة الحوثية باستهداف منزل أسرة عضو مجلس النواب الشيخ حسين السوادي بمدينة مأرب بقصف صاروخي، ما أدى إلى استشهاد نساء وأطفال وإصابة عدد من أفراد الأسرة بإصابات بالغة.



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وأعلن رئيس مجلس النواب البركاني، عن تضامنه الكامل مع عضو مجلس النواب الشيخ حسين السوادي، تجاه الجريمة التي حدثت ووصول الإجرام منتهاه واستمراء دماء الإنسان ذروته لدى العصابة الحوثية الكهنوتية المسعورة التي وصلت بها الوحشية إلى إطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان ودور العبادة والمعسكرات والطرق الآمنة.

وعبر البركاني، عن تعازيه الحارة للشيخ حسين السوادي ونجله صدام باستشهاد زوجته وابنته بمصابهم الأليم .. مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، متمنياً بأن يمن الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل على المصابين من أفراد الأسرة.

وقال البركاني: نلفت انتباه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مثل هذه الجرائم، فها هي مئات الأرواح تزهق عسكريين ومدنيين بعد إحاطته لمجلس الأمن وترديده ترانيم السلام وتباشير التهدئة ليثبت الحوثيين للعالم أن لا مكان لديهم للسلام ولا لحياة الإنسان ولا لدمه وماله وعرضه.