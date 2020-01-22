مسلحون يهاجمون ناقلات نفطية تابعة لأحد المقربين من علي محسن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

ذكرت مصادر محلية في محافظة حضرموت أن الحملة العسكرية التي شنتها، قوات حكومة المرتزقة، بالمنطقة العسكرية الأولى ضد قرى مأهولة بالمدنيين في مديرية القطن أسفرت عن قتلى وجرحى، ورافقتها اعتقالات طالت عدداً المواطنين.

وحمل انتقالي حضرموت، تحالف العدوان مسؤولياته قدوم هذه القوات التي تسعى الى إحكام السيطرة على مناطق وادي حضرموت .

وادانت الحملة العسكرية غير المبررة، التي نفذتها قوات من المنطقة العسكرية الأولى ضد قبيلة آل حريز بني مرة، بوادي سر بمديرية القطن، والذي أدى إطلاقها العشوائي للنار على القرى والمنازل الآهلة بالسكان إلى ترويع الآمنين وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، كما نفذت اعتقالات عشوائية على المواطنين وصادرت أسلحتهم الشخصية وكسرت محلاتهم ونهبت ممتلكاتهم.

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بالمقابل قام مسلحون في منطقة الخشعة بمهاجمة ناقلات النفط التابعة لرجل الاعمال الحثيلي، وذلك رداً على الحملة العسكرية التي يشرف عليها الجنرال العجوز علي محسن الاحمر..

ويأتي الهجوم عقب ساعات على اعلان حلف قبائل حضرموت فرض هدنة بين قوات المنطقة العسكرية الاولى المحسوبة على محسن والاصلاح وقبائل ال حريز بعد يومين من المعارك على خلفية محاولة الاصلاح فرض شيخ قبائل على كبرى القبائل بمديرية القطن.